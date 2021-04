Ascolti tv giovedì 15 aprile: Un passo dal cielo 6, Isola dei Famosi 2021, Piazzapulita (Di venerdì 16 aprile 2021) Ascolti tv giovedì 15 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 15 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 6. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2021. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 il film La fredda luce del giorno. Su Rai 3 Il professore cambia scuola. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 15 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 15 aprile 2021, ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021)tv15: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,15? Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Undal6. Su Canale 5 l’dei. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 il film La fredda luce del giorno. Su Rai 3 Il professore cambia scuola. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7. Ma chi ha totalizzato i maggioritv15? Di seguito tutti i dati.tv 15, ...

Advertising

XxviiEmma : il modo in cui il giovedi questo programma si trova ascolti a non finire solo perchè ci colleghiamo tre ore prima per la puntata di station - stella8992 : Se ogni giovedì la puntata sarà registrata per me li penalizzerà molto in fatto di ascolti - 66Kindle : RT @lillasf33: Io più del mercoledì, adoro il giovedì mattina quando vengono pubblicati gli ascolti, lo share e i complimenti a Tommaso ma… - amyamy80861782 : RT @lillasf33: Io più del mercoledì, adoro il giovedì mattina quando vengono pubblicati gli ascolti, lo share e i complimenti a Tommaso ma… - lillasf33 : Io più del mercoledì, adoro il giovedì mattina quando vengono pubblicati gli ascolti, lo share e i complimenti a To… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Al via la quinta edizione di Radiocompass dal titolo "La Radio c'è" ...Gli ultimi mesi hanno accelerato il cambio da sistema a piattaforma con un incremento degli ascolti ... I prossimi incontri di Radiocompass Il secondo incontro è previsto per giovedì 6 maggio, sempre ...

Isola dei Famosi 2021 si allunga? Ecco quando potrebbe finire Complici i buoni ascolti ottenuti dal format, in onda al momento con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì, si sta valutando in queste ore la possibilità di allungare il ...

...Gli ultimi mesi hanno accelerato il cambio da sistema a piattaforma con un incremento degli... I prossimi incontri di Radiocompass Il secondo incontro è previsto per6 maggio, sempre ...Complici i buoniottenuti dal format, in onda al momento con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del, si sta valutando in queste ore la possibilità di allungare il ...