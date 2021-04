Ascolti Isola dei Famosi 2021, nona puntata del 15 aprile: record negativo stagionale, ecco i dati auditel (Di venerdì 16 aprile 2021) Ascolti – L’Isola dei Famosi 2021, come è andato il nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi? Nonostante il cast apparentemente forte, le dinamiche nascenti e l’investimento di Mediaset con degli opinionisti nuovi, il format non convince pienamente il pubblico ancora “orfano” delle dinamiche viste all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 aprile 2021)– L’dei, come è andato il nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi? Nonostante il cast apparentemente forte, le dinamiche nascenti e l’investimento di Mediaset con degli opinionisti nuovi, il format non convince pienamente il pubblico ancora “orfano” delle dinamiche viste all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

