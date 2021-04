Arriva la proposta di legge sulla Gravidanza Per Altri, per non discriminare chi vuole diventare genitore (Di venerdì 16 aprile 2021) Un disegno di legge che permetta la Gravidanza per Altri. Ovvero, una legge che offra la possibilità a quelle coppie che non riescono a diventare genitori in nessun modo, di chiedere a una donna di decidere in maniera libera, autonoma e volontaria di “prestare” il proprio utero per ospitare un embrione sviluppato attraverso le tecniche di fecondazione in vitro. E quindi favorirne lo sviluppo fino alla fine della Gravidanza, compreso il parto. Gravidanza per Altri, contro la discriminazione Il testo è stato depositato ieri in parlamento dagli onorevoli Guia Termini, Doriana Sarli, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni ed Elisa Siragusa. Il tema è molto caldo. Tanto che spesso anche solo parlarne diventa complicato, viste le posizioni diverse ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 aprile 2021) Un disegno diche permetta laper. Ovvero, unache offra la possibilità a quelle coppie che non riescono agenitori in nessun modo, di chiedere a una donna di decidere in maniera libera, autonoma e volontaria di “prestare” il proprio utero per ospitare un embrione sviluppato attraverso le tecniche di fecondazione in vitro. E quindi favorirne lo sviluppo fino alla fine della, compreso il parto.per, contro la discriminazione Il testo è stato depositato ieri in parlamento dagli onorevoli Guia Termini, Doriana Sarli, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni ed Elisa Siragusa. Il tema è molto caldo. Tanto che spesso anche solo parlarne diventa complicato, viste le posizioni diverse ...

LaFrancaEffe : RT @NotizieProVita: Proprio mentre si discute di #ddlZan arriva una proposta choc per legalizzare l'#uteroinaffitto #matenitàsurrogata #ges… - NotizieProVita : Proprio mentre si discute di #ddlZan arriva una proposta choc per legalizzare l'#uteroinaffitto #matenitàsurrogata… - TREVISOEVENTI : - romatoday : Superbonus 110% anche per le case del Comune: la proposta arriva in #campidoglio - infoitsalute : Produrre il vaccino Pfizer nello stabilimento di Catania: la proposta che arriva dalla Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva proposta Voglia di vacanza, da giugno il green pass europeo per viaggiare. Ecco come funziona, vantaggi e rischi La conferma che arriva dal commissario Ue è una buona notizia per la ripresa della mobilità ...ambasciatori dell'Ue hanno concordato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta ...

Stretta monopattini, parte l'iter: alla guida solo se maggiorenni La proposta, a prima firma del deputato azzurro Roberto Rosso , è stata incardinata in commissione Trasporti con l'illustrazione della relatrice Elena Maccanti (Lega). Il testo arriva a quasi due ...

"Sono Angelica e ho un'offerta che non può rifiutare": 21enne di Castiadas cade nella trappola Il giovane ha trovato online un'offerta per un prestito a tasso stracciato. Si è fidato e ci ha rimesso oltre tremila euro ...

Contro l’affollamento dei mezzi pubblici sui bus dell’Atb arriva il conta passeggeri L’Azienda trasporti di Bergamo (Atb) ha presentato nella mattinata di venerdì 16 aprile l’innovativo sistema di conteggio dei passeggeri per controllare in tempo reale l’es ...

La conferma chedal commissario Ue è una buona notizia per la ripresa della mobilità ...ambasciatori dell'Ue hanno concordato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla...La, a prima firma del deputato azzurro Roberto Rosso , è stata incardinata in commissione Trasporti con l'illustrazione della relatrice Elena Maccanti (Lega). Il testoa quasi due ...Il giovane ha trovato online un'offerta per un prestito a tasso stracciato. Si è fidato e ci ha rimesso oltre tremila euro ...L’Azienda trasporti di Bergamo (Atb) ha presentato nella mattinata di venerdì 16 aprile l’innovativo sistema di conteggio dei passeggeri per controllare in tempo reale l’es ...