Arriva il giallo rafforzato: dal 26 aprile scuole al 100% in presenza e cene al ristorante solo all’aperto. Dall’1 maggio in 1000 allo stadio (Di venerdì 16 aprile 2021) Il cronoprogramma. Le altre novità: sì a piscine e spiagge a maggio, le palestre dal apriranno Dall’1 giugno Leggi su lastampa (Di venerdì 16 aprile 2021) Il cronoprogramma. Le altre novità: sì a piscine e spiagge a, le palestre dal aprirannogiugno

Scuola, Dad addio: dal 26 si torna in classe al completo. Ma mancano le aule per tutti Le nuove regole per le ultime settimane dell’anno scolastico. ll nodo dei trasporti. La riapertura anche delle università. I sindacati: sì al rientro ma in sicurezza ...

Fontana: "Lombardia ha dati da zona gialla. Riaperture? Giusto dare prospettive" Il governatore lombardo: "Il governo ha posto al centro gradualità e buon senso, mi sembra scelta giusta. Certe categorie economiche erano arrivate ormai alla disperazione" ...

