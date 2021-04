Archie Miller-Bakewell | chi è il segretario privato del principe Filippo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Solo 30 persone sono state ammesse alle esequie solenni del, consorte della regina Elisabetta morto il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni. Tra loro, il fedele assistente personale… Il nome di, dalla storica posizione di “ombra” della Corona britannica, si è piazzato in testa alla curiosità del mondo dopo la morte del, duca di Edimburgo. Il motivo? Tutti si sono chiesti chi fosse esattamente, unico volto estraneo alla Royal Family ammesso ai funerali del consorte della regina Elisabetta II. La risposta, riporta The Sun, è una sola: è lui ilpersonale e fedele braccio destro che, per oltre un decennio, ha seguito ...

Il brigadiereBakewell è uno dei pochi non reali che parteciperà alle esequie: è stato il braccio destro di Filippo per anni dopo essere stato il suo segretario privato dal 2010. Il ...L'unica persona autorizzata a sederle accanto potrebbe essere il segretario privato di Filippo,- Bakewell, la cui presenza è data per certa. Pare, infatti, che il premier Boris Johnson ...Si chiama Archie Miller-Bakewell ed è stato uno degli uomini di fiducia del principe Filippo: scopriamo la sua storia ...A procession will carry Prince Philip's coffin from the state entrance of Windsor Castle to St George's Chapel.