Apertura ristoranti cinema palestre | dalle Regioni le linee guida

Roma - Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. Le Regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, anche nelle zone rosse. E ora le linee guida per la riApertura delle attività, lanciate dai governatori, andranno al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e infine dell'Esecutivo. Ma già nelle prossime ore, nel corso della cabina di regia del Governo, si discuteranno i dati settimanali del contagio in vista dell'adozione delle nuove misure a maggio e della scadenza del decreto del 30 aprile. Come Conferenza delle Regioni "consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date" nelle linee guida per le riaperture.

Ultime Notizie dalla rete : Apertura ristoranti Decreto maggio, oggi la cabina di regia: spostamenti, ristoranti e palestre Il governo sembrerebbe però rimanere cauto e iniziare a riaprire i ristoranti soltanto in fascia ... A Roma si ritiene però che un'apertura dei confini regionali in tutta Italia possa far risalire la ...

Come cambierà l'Italia a maggio: ecco le riaperture varate dalle Regioni E anche se Draghi non ha escluso che qualche apertura venga anticipata già entro la fine del mese (... L'essere vaccinati non fa cadere l'obbligo di utilizzare la mascherina in bar, ristoranti, cinema e ...

Covid-19, ristoranti e palestre, cinema, teatri e piscine: le ipotesi di governo e regioni per la ripartenza Covid-19, dai ristoranti alle palestre, cinema, teatri e piscine: il piano del Governo per le ripartente. Le Regioni sono pronte a riaprire progressivamente le attività “in condizioni di sicurezza e n ...

Coronavirus, da maggio tornano le zone gialle. Regioni e destra in pressing per le riaperture, Draghi: ''Gradualità'' TRENTO. Contagi in calo e la campagna di vaccinazione che sta proseguendo. L'Italia sta viaggiando spedita verso le riaperture. Se da un lato le Regioni spingono per un veloce allentamento delle misur ...

