Aperto il centro vaccinale di Matierno (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese Sono stati ufficialmente aperti ieri i due nuovi centri dedicati alle vaccinazioni anti covid nella città capoluogo. Si tratta del centro sociale di Pastena, nella zona orientale, e della struttura di Matierno, come proposto dal consigliere di maggioranza Antonio Carbonaro. Si tratta di un centro polifunzionale, di recente realizzazione, con un ampio parcheggio situato sul terrazzo di copertura dello stabile, e dagli spazi idonei all’accoglienza di numerose persone. “Le notizie che giungono sembrano confortanti: nel mese di aprile Salerno si è attestata attorno ai 20 contagi al giorno e, ad oggi, possiamo contare 233 contagi con un indice intorno al 5% – ha dichiarato il sindaco Napoli – Mi pare che la situazione sia sufficientemente incoraggiante ma, naturalmente, questo non vuol dire abbassare la guardia ma, anzi, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese Sono stati ufficialmente aperti ieri i due nuovi centri dedicati alle vaccinazioni anti covid nella città capoluogo. Si tratta delsociale di Pastena, nella zona orientale, e della struttura di, come proposto dal consigliere di maggioranza Antonio Carbonaro. Si tratta di unpolifunzionale, di recente realizzazione, con un ampio parcheggio situato sul terrazzo di copertura dello stabile, e dagli spazi idonei all’accoglienza di numerose persone. “Le notizie che giungono sembrano confortanti: nel mese di aprile Salerno si è attestata attorno ai 20 contagi al giorno e, ad oggi, possiamo contare 233 contagi con un indice intorno al 5% – ha dichiarato il sindaco Napoli – Mi pare che la situazione sia sufficientemente incoraggiante ma, naturalmente, questo non vuol dire abbassare la guardia ma, anzi, ...

