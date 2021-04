Anya Taylor-Joy, 25 anni e già una serie di look pazzeschi alle spalle (Di venerdì 16 aprile 2021) Favolosamente queen: che Anya Taylor-Joy fosse dotata di un grande senso dello stile lo avevamo già capito, ma ne abbiamo avuto assoluta conferma in questa stagione di premiazioni dai tappeti rossi virtuali. L’attrice e modella conosciuta soprattutto grazie al ruolo di Beth Harmon, protagonista dagli outfit wow della serie cult di Netflix, La Regina degli Scacchi, non si è portata a casa solo premi di tutto rispetto (come il Golden Globe come migliore attrice in una miniserie) ma anche il titolo di best dressed. Dai magniloquenti abiti Dior su misura che ha indossato sia per i Critic’s Choice Awards che i Golden Globe, al Vera Wang asimmetrico per i SAG Awards, la diva ha fatto scintille. Il merito va anche ai pazzeschi gioielli Tiffany & Co. che hanno elevato ancora di più il potere sartoriale delle sue mise. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Favolosamente queen: che Anya Taylor-Joy fosse dotata di un grande senso dello stile lo avevamo già capito, ma ne abbiamo avuto assoluta conferma in questa stagione di premiazioni dai tappeti rossi virtuali. L’attrice e modella conosciuta soprattutto grazie al ruolo di Beth Harmon, protagonista dagli outfit wow della serie cult di Netflix, La Regina degli Scacchi, non si è portata a casa solo premi di tutto rispetto (come il Golden Globe come migliore attrice in una miniserie) ma anche il titolo di best dressed. Dai magniloquenti abiti Dior su misura che ha indossato sia per i Critic’s Choice Awards che i Golden Globe, al Vera Wang asimmetrico per i SAG Awards, la diva ha fatto scintille. Il merito va anche ai pazzeschi gioielli Tiffany & Co. che hanno elevato ancora di più il potere sartoriale delle sue mise.

4SLANJ4DE : stasera sono un connubio di ansia e panico vado a guardare le foto di anya taylor joy - lordnermaal : @adribrunofero anya taylor, quella degli scacchi - obrienromance : domani è il compleanno della mia regina anya taylor joy se non le fate tutti gli auguri di buon compleanno la prendo sul personale - ebitenroll : RT @wtchdbeginagain: la bellezza di anya taylor joy LA BELLEZZA - TrokiPotterhead : Anya Taylor Joy nelle foto che girano per ora di non so quale evento è bellissima, voglio disegnarla perché sì -

