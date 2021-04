Antonella Clerici ricorda commossa Carmela, morta per Covid: “Mi è stata vicina tanti anni” (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha ricordato una collaboratrice della trasmissione che è venuta a mancare a causa del Covid. La conduttrice ha speso parole di affetto per lei e per la sua famiglia, ricordando gli anni trascorsi a lavorare insieme. Il tributo commosso di Antonella Clerici Durante la trasmissione di È sempre mezzogiorno andata in onda nella tarda mattinata di ieri, Antonella Clerici ha deciso di dedicare qualche secondo a una persona molto importante all’interno della trasmissione, venuta a mancare in questo difficile periodo. In seguito al primo stacco pubblicitario, la conduttrice ha chiesto di attendere un attimo prima di ricominciare a seguire la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno,hato una collaboratrice della trasmissione che è venuta a mancare a causa del. La conduttrice ha speso parole di affetto per lei e per la sua famiglia,ndo glitrascorsi a lavorare insieme. Il tributo commosso diDurante la trasmissione di È sempre mezzogiorno andata in onda nella tarda mattinata di ieri,ha deciso di dedicare qualche secondo a una persona molto importante all’interno della trasmissione, venuta a mancare in questo difficile periodo. In seguito al primo stacco pubblicitario, la conduttrice ha chiesto di attendere un attimo prima di ricominciare a seguire la ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici in lacrime: "È morta di Covid, era giovanissima e sempre sorridente" Antonella Clerici, emozionata, ha preso un momento di pausa durante 'È sempre mezzogiorno' in onda su Rai1 per ricordare Carmela, sua suggeritrice, 'gobbista' nel gergo televisivo, morta di Covid in ...

