Anticipazioni Amici 20, la quinta puntata del serale (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono disponibili le Anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici di Maria de Filippi, il talent-show più amato di Canale 5. Lo scorso sabato è andata in onda la quarta puntata del serale. Questo sabato, 17 aprile, andrà in onda l’attesissima quinta puntata. A fornirci le Anticipazioni di quello che succederà ad Amici, la pagina de Le Emily di Quello che Tutti devono Sapere: Giulia Stabile ha vinto la Prova Tim. Al ballottaggio Deddy contro Martina. Eliminata Martina. Ospiti della puntata, Raul Bova e Loredana Bertè. Prima manche: Sorteggiata la squadra Zerbi-Celentano che ha scelto di sfidare la quadra Arisa-Cuccarini. Guanto di Sfida Sangiovanni Vs Tancredi, vinto da ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono disponibili ledelladeldidi Maria de Filippi, il talent-show più amato di Canale 5. Lo scorso sabato è andata in onda la quartadel. Questo sabato, 17 aprile, andrà in onda l’attesissima. A fornirci ledi quello che succederà ad, la pagina de Le Emily di Quello che Tutti devono Sapere: Giulia Stabile ha vinto la Prova Tim. Al ballottaggio Deddy contro Martina. Eliminata Martina. Ospiti della, Raul Bova e Loredana Bertè. Prima manche: Sorteggiata la squadra Zerbi-Celentano che ha scelto di sfidare la quadra Arisa-Cuccarini. Guanto di Sfida Sangiovanni Vs Tancredi, vinto da ...

Gioiaste1 : Non noto traumi per le anticipazioni di Amici quindi mi sa che forse stavolta hanno azzeccato un'eliminazione ?? #Amicispoiler - Giadaarco : @SamuelMontegra1 in tutto questo casino, hai letto le anticipazioni di amici? #clubshowitalia - Giadaarco : Io che non ho seguito nulla ma stasera sono comunque euforica dopo che ho letto le anticipazioni di amici #clubshowitalia - zazoomblog : Amici 20: Anticipazioni del quinto serale tutte le sfide e ballottaggio finale - #Amici #Anticipazioni #quinto… - clouds_xsquad : RT @allthelovevale_: ho letto le anticipazioni della puntata di Amici I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -

