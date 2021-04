Animali domestici, Decreto firmato: è dalla metà degli anni Duemila che associazioni, famiglie e attivisti denunciano prezzi spesso troppo elevati dei farmaci veterinari. A beneficiarne saranno circa il 40 per cento delle famiglie italiane (Di venerdì 16 aprile 2021) Atteso da anni, finalmente è arrivato il Decreto che da questo momento in poi permette agli Animali domestici di essere curati anche con farmaci umani. Questo permetterà alle famiglie, circa il 40 per cento, ma anche alle strutture, di poter risparmiare fino al 90% per alcune patologie. Il provvedimento, firmato dal ministro Roberto Speranza, consente quindi ai veterinari di prescrivere medicinali “a uso umano” a condizione che contengano il medesimo principio attivo del “medicinale veterinario”. Salute del cane: i 7 cibi da non dargli mai ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 aprile 2021) Atteso da, finalmente è arrivato ilche da questo momento in poi permette aglidi essere curati anche conumani. Questo permetterà alleil 40 per, ma anche alle strutture, di poter risparmiare fino al 90% per alcune patologie. Il provvedimento,dal ministro Roberto Speranza, consente quindi aidi prescrivere medicinali “a uso umano” a condizione che contengano il medesimo principio attivo del “medicinaleo”. Salute del cane: i 7 cibi da non dargli mai ...

Advertising

robersperanza : Il 40 per cento delle famiglie italiane possiede animali domestici. Con il decreto appena firmato sarà possibile cu… - fattoquotidiano : Gli animali domestici potranno essere curati con farmaci umani: Speranza firma il decreto. Lav: “Una conquista, men… - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Avvelenamento nei piccoli animali | BluVet - Arriba75006098 : @La7tv @TeresaBellanova Anche io vorrei essere bello e ricco ma se chiudete una attività dovete mantenerla in vita… - Scontiamolo : IN SCONTO: Victure Baby Monitor, 1080P Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera Babyphone per Bambini e per Animali Do… -

Ultime Notizie dalla rete : Animali domestici I farmaci ad uso umano possono essere somministrati agli animali domestici Infatti i farmaci ad uso umano possono essere somministrati agli animali domestici. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il Decreto attuativo che permette l'utilizzo di farmaci umani ...

La Spezia, traffico di specie protette: sequestrate parti imbalsamate del Coccodrillo del Nilo ... arredi domestici vari realizzati con il prezioso e rarissimo legno Palissandro Brasiliano il nome ... pelli di vari animali esotici come il Pitone Giraffa; un considerevole corallo dal peso di 13 chili;...

Bocconi avvelenati a San Liborio: pugno duro dell’amministrazione CIVITAVECCHIA - “L’avvelenamento di animali, anche randagi, è reato penale. Chi sta sistematicamente perpetrando questa azione criminale a San Liborio sappia che l’Amministrazione comunale non ha alcu ...

Novità per i proprietari di Cani e Gatti, c’è il via libera alla cura degli animali con farmaci “ad uso umano” Sarà possibile curare gli animali domestici anche con farmaci “ad uso umano”. A beneficiarne saranno circa il 40 per cento delle famiglie italiane che potranno risparmiare fino al 90 per cento per alc ...

Infatti i farmaci ad uso umano possono essere somministrati agli. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il Decreto attuativo che permette l'utilizzo di farmaci umani ...... arredivari realizzati con il prezioso e rarissimo legno Palissandro Brasiliano il nome ... pelli di variesotici come il Pitone Giraffa; un considerevole corallo dal peso di 13 chili;...CIVITAVECCHIA - “L’avvelenamento di animali, anche randagi, è reato penale. Chi sta sistematicamente perpetrando questa azione criminale a San Liborio sappia che l’Amministrazione comunale non ha alcu ...Sarà possibile curare gli animali domestici anche con farmaci “ad uso umano”. A beneficiarne saranno circa il 40 per cento delle famiglie italiane che potranno risparmiare fino al 90 per cento per alc ...