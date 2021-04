(Di venerdì 16 aprile 2021) Trentatreesima giornata di Ligue 1 e la prima sfida delvede di fronte l’di Moulin e il rinatodi Genesio. Per gli Scoitses il secco 3 a 0 contro il Lione è un addio ad ogni sogno di gloria, con la squadra di fatto in una posizione di classifica tranquilla a +9 dal terzultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Angers-Rennes (sabato 17 aprile, ore 12:45): formazioni, quote, pronostici

Classifica Lille 69, PSG 66, Monaco 65, Lione 64, Lens 52, Olympique Marsiglia 49, Angers 48, Montpellier 46, Nizza 43, Metz 42, Rennes 41, Reims 40, St - Etienne 39, Racing