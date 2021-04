Angelovski | “La mia Macedonia | il calcio italiano | l’esempio Sacchi e Pandev unico”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Igordistribuisce pillole di saggezza. L’uomo è ambizioso, ha da poco sbancato in Germania: qualificazioni per i Mondiali, non partitella del giovedì. E gli Europei in arrivo lo fanno diventare un ct realizzato: è entrato nella storia con ladel Nord e i suoi 45 anni – a giugno – gli trasmettono la sicurezza di chi ha mille panchine alle spalle. Il ct si è raccontato in esclusiva per noi., 31 marzo 2021: Germania-del Nord 1-2. Sembrava fanta. “al 45’ primo tempo più 2 di recupero. Elmas al 40’ del secondo tempo. Non potrò cancellare dalla memoria, ricordo i mille messaggi a fine partita. Io avevo una necessità”. Quale? “Telefonare a mia moglie contagiata dal Covid. Lei era in estasi per me, io ero preoccupato per lei. Adesso le ...