Andrea Zenga, la sua reazione al passato di Rosalinda Canavò: "Ha dovuto fingere quelle storie"

Andrea Zenga ospite a Non succederà più Nella nuova puntata di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli era ospite in collegamento Andrea Zenga, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5. Il persona trainer non ha replicato solamente a Dayane Mello, ma anche parlato del passato dell'attuale fidanzata Rosalinda Cannavò.

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga Rosalinda Cannavò, l'annuncio: 'Mi viene da piangere, ho una cosa molto dura da fare' Adesso vive insieme al nuovo fidanzato Andrea Zenga , conosciuto nel corso del reality show. Un aspetto della sua vita tuttavia incombe su di lei. Rosalinda Cannavò si è infatti sfogata sulle storie ...

Andrea Zenga: 'Rosalinda a Tale e Quale? Show che fa per lei'/ E su Zelletta... Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò , anche se al momento la coppia si è divisa. A svelarlo è proprio il figlio di Walter Zenga in diretta su RTL 102.5 News , nello spazio dedicato alla cronaca rosa ...

Rosalinda Cannavò, parla Andrea Zenga: “Tale e Quale Show? Fa al caso suo” Andrea Zenga: “Glielo auguro”. Andrea Zenga, protagonista dell’ultima edizione del GF Vip, continua a vivere la sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò. Rosalinda Cannavò concorrente a Tale e Quale S ...

Andrea Zenga ha incontrato Gabriel Garko ecco com andata Andrea Zenga ha incontrato Gabriel Garko. Andrea ha incontrato Garko a inizio marzo scorso, è stata proprio Rosalinda a presentarli. E aggiunge: “Nonostante non mi conoscesse, è stato molto carino e p ...

