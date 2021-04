Amstel Gold Race 2021 | tutti gli italiani in gara Le Ardenne chiamano Colbrelli e Trentin Presenti anche Bettiol e De Marchi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tra poco meno di 48 ore ricomincerà la campagna delle Classiche del Nord, giunte oramai alla seconda parte riservate alle corse delle. Domenica 18 aprile andrà dunque in scena la 55esima edizione dell’. La classica olandese prenderà il via da Valkenburg per poi concludersi a Berg en Terblijt dopo 218,6 chilometri. Troveremo alla partenza i più grandi esperti delle Classiche per una giornata di grande spettacolo. Al viadodici azzurri con delle buone chance di podio. Terzo nel 2016, Sonny(Bahrain Victorius) torna all’con intenzioni serie per poter andare alla ricerca della tanto attesa prima vittoria stagionale dopo diversi piazzamenti. Medesimo discorso per ...

Cancellata un anno fa a causa della pandemia, l'si ripresenta in formato blindato : l'intera area del circuito di 16,9 chilometri che verrà ripetuto tredici volte, con un giro finale ...... come giudica questa notizia? 'Per me è un vantaggio in quanto avevo programmato di non disputarla, al fine di potermi concentrare sull'Race. Non nascondo, però, che la mia ambizione è ...Tra poco meno di 48 ore ricomincerà la campagna delle Classiche del Nord 2021, giunte oramai alla seconda parte riservate alle corse delle Ardenne. Domenica 18 aprile andrà dunque in scena la 55esima ...La corsa della birra, cancellata un anno fa per la pandemia, si presenta in formato blindato. Assente l’ultimo vincitore Van der Poel ...