Amici | Sangiovanni sempre più innamorato di Giulia? le sue parole non lasciano dubbi -VIDEO

Advertising

fanpage : #Amici20, Giulia balla “Sei bellissima” mentre Sangiovanni la guarda sognante - esisteancora_ : RT @yosoysilvia_: ??SANGIOVANNI VINCE AMICI?? ??CHI SI RITROVERÀ AI SUOI CONCERTI?? #Amicispoiler - feritiecontenti : @sssodc è più probabile che sangiovanni non vinca amici che una cosa del genere - Valethequeen_ : Tutti quando dicono che la Lola il Sangio sono raccomandati ed amici è pilotato...... #Amici20 #amemici20 #lola… - amici_2021_meme : RT @alegentx: ?? Sangio balla la coreografia di JLo, i giudici lo trovano molto espressivo e con una grande tecnica, punto a Sangiovanni ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sangiovanni

...invitandolo a tirare fuori la grinta e non lamentarsi se i tre giudici gli preferiscono i colleghie Deddy. Ma, come avrà reagito a tali parole l'allievo? Menù 1 Incomprensioni ad......puzzle del complicato serale che andrà in onda domani sera su Canale5 per la gioia dei fan di... arrivati a questo punto, tra i pochi 'privilegiati' ovvero Samuele, Giulia e, sembra ...Nelle puntate del daytime di Amici 20, andate in onda oggi 16 Aprile, Raimondo Todaro ha giudicato i ballerini. Ecco le sue preferenze ...Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Aka7even migliorato ma ancora bloccato, Raffaele pronto a vincere mentre ...