Amici, Martina esce dal serale? Tutti gli indizi

Amici 20 torna domani con la quinta puntata del serale e ci sarà una nuova eliminazione, questa volta tra Martina e Deddy. Tra gli ospiti della serata vedremo Raoul Bova e l'ex giudice del programma, Loredana Bertè. Ecco cosa vedremo nel corso della puntata. Anticipazioni Amici 20: tutte le sfide e chi uscirà Il serale … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

scappidovevuoi_ : RT @marixfils: CON UNA PUNTATA È FINITO AMICI DI MARTINA, SERENA NON DEVE PIÙ PREPARARE DIECI GUANTI DI SFIDA AL SECONDO, LA CELE NON HA PI… - GiacomoDiotall1 : RT @DAMNSKIPPY20: ANCHE PER MARTINA AMICI E' GIUNTO AL TERMINE, COSA NE PENSATE? #Amicispoiler - mile_bass : RT @marixfils: CON UNA PUNTATA È FINITO AMICI DI MARTINA, SERENA NON DEVE PIÙ PREPARARE DIECI GUANTI DI SFIDA AL SECONDO, LA CELE NON HA PI… - SaRa___TCCP : RT @marixfils: CON UNA PUNTATA È FINITO AMICI DI MARTINA, SERENA NON DEVE PIÙ PREPARARE DIECI GUANTI DI SFIDA AL SECONDO, LA CELE NON HA PI… - aasiainyourarea : ??AMICI SPOILER?? • • • • • • • • • • • • • • • • FINALMENTE MARTINA SE NE VA, amici sta tornando alla normalità fo… -