Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni della quinta puntata del serale: ospiti, sfide e possibili eliminati (Di venerdì 16 aprile 2021) Manca sempre meno al quinto serale di Amici di Maria De Filippi. La puntata è stata registrata in queste ore e andrà in onda nella prima serata di Canale 5 di domani sera. Anche questa volta cantanti e ballerini mostreranno il loro talento attraverso esibizioni emozionanti e sembra che qualcuno abbia scelto proprio la sua performance per fare una dichiarazione d’amore pubblica. Gli ospiti del quinto serale di Amici Anche domani sera Maria De Filippi sorprenderà il pubblico di Amici con degli ospiti d’eccezione. In particolare, per il quinto serale sono previste 2 poltrone in più nello studio, riservate all’attore Raoul Bova e alla cantante Loredana Berté. Come ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Manca sempre meno al quintodidiDe. Laè stata registrata in queste ore e andrà in onda nella prima serata di Canale 5 di domani sera. Anche questa volta cantanti e ballerini mostreranno il loro talento attraverso esibizioni emozionanti e sembra che qualcuno abbia scelto proprio la sua performance per fare una dichiarazione d’amore pubblica. Glidel quintodiAnche domani seraDesorprenderà il pubblico dicon deglid’eccezione. In particolare, per il quintosono previste 2 poltrone in più nello studio, riservate all’attore Raoul Bova e alla cantante Loredana Berté. Come ...

Amici 20: ecco chi sarebbe l’eliminato della quinta puntata del Serale Scopriamo chi sarebbe l'eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 20 e quello che è accaduto durante la registrazione.

