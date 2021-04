Amici anticipazioni serale del 17 aprile | Deddy esce? la notizia sconvolge | Aka7even distrutto | per lui si mette male

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri, 14, è stata registrata la puntata deldiche andrà in onda sabato 17. Come sempre, in studio troveremo la padrona di casa, Maria De Filippi, le tre squadre con i rispettivi coach e i tre giudici: Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. L’eliminazione di Enula della scorsa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

2021Al momento sembra che le vari voci di quello che succederà alnel suo serale, non hanno alzato grandissime polemiche dai vari social. Sembra infatti che i nomi che si ...FELICISSIMA SERA: PIO E AMEDEO TORNANO IN PRIMA SERATA CON IL LORO SHOW L'attesa è ...di Sanremo e aver conquistato la fiducia di Maria De Filippi che li ha ospitati spesso ad...Amici anticipazioni, sabato 17 aprile andrà in onda la quinta puntata del talent-show di Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni ...Per scoprire tutti i dettagli della serata e chi sarà effettivamente l’eliminato ci toccherò sintonizzarci su Canale 5 sabato sera, a partire dalle ore 21 e 20 circa Per restare sempre aggiornato, seg ...