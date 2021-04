Advertising

__deadmouse__ : RT @Carlaaccardo: Pomeridiano Serale di amici di amici #amici20 - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: In esclusiva sulla nuova APP di wittyTV le PROVE GENERALI della quinta puntata del Serale di #Amici20! Cosa state aspet… - maartyy__ : RT @AmiciUfficiale: In esclusiva sulla nuova APP di wittyTV le PROVE GENERALI della quinta puntata del Serale di #Amici20! Cosa state aspet… - dila21208923 : RT @alehcimsecy: @sononatanera ma serena fu lasciata da sola pure quando era felice di essere entrata ad amici e dopo al serale, ha dovuto… - zazoomblog : Amici 20 Serale Anticipazioni Quinta Puntata: Ecco l’Eliminato! - #Amici #Serale #Anticipazioni #Quinta -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Serale

20, attacco frontale a Stefano De Martino. A poco dalsi scatena la bufera Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 19:48. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 19:49 /Raimondo Todaro si è collegato con i ragazzi di20 per commentare le esibizioni dei ballerini attualmente in gara al, in attesa di scoprire a chi andrà l'ambito trofeo della categoria danza.20, Raimondo Todaro fa i complimenti ...Uno dei via libera più attesi dagli italiani. Oltre all’ok per tornare a cenare nei ristoranti e agli spostamenti tra regioni che ...La pandemia aveva frenato la creazione della struttura, la più grande del Nordest Al momento accolti 100 animali. Pronta a sorgere anche una clinica veterinaria ...