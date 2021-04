Amici 20, sabato la quinta puntata del Serale: “Ecco chi è stato eliminato” (Di venerdì 16 aprile 2021) sabato 17 aprile 2021 andrà in onda l’attesissima quinta puntata del Serale di Amici 20. Come è noto, il programma è registrato e puntualmente le anticipazioni su quanto accaduto non si fanno attendere. Come si legge in rete, anche stavolta in studio non sono mancati grandi colpi di scena e, naturalmente, un altro concorrente è stato eliminato a poco dalla finale. Anche questa settimana, come successo nella quarta puntata, soltanto un allievo ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Tancredi sarà i primo ad andare al ballottaggio dopo aver perso il Guanto di Sfida contro Sangiovanni. Serena ha perso contro Alessandro che ha interpretato James Bond. Deddy ha vinto sfidando Raffaele. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)17 aprile 2021 andrà in onda l’attesissimadeldi20. Come è noto, il programma è registrato e puntualmente le anticipazioni su quanto accaduto non si fanno attendere. Come si legge in rete, anche stavolta in studio non sono mancati grandi colpi di scena e, naturalmente, un altro concorrente èa poco dalla finale. Anche questa settimana, come successo nella quarta, soltanto un allievo ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Tancredi sarà i primo ad andare al ballottaggio dopo aver perso il Guanto di Sfida contro Sangiovanni. Serena ha perso contro Alessandro che ha interpretato James Bond. Deddy ha vinto sfidando Raffaele. ...

