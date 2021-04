Amici 20, le anticipazioni della quinta puntata: gli ospiti e l’eliminazione (Di venerdì 16 aprile 2021) LE anticipazioni DEL SERALE DI Amici La quinta puntata del serale di Amici 20, andrà in onda domani, sabato 17 Aprile alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. LEGGI ANCHE Amici 20, LA QUARTA puntata. DE MARTINO CRITICATO: “DICO QUELLO CHE PENSO” UNA puntata SORPRENDENTE Anche in questa puntata, Aka7even non riuscirà a vincere nemmeno una delle sfide che gli sono state lanciate. In studio inoltre, arriverà la figlia di Veronica Peparini che ballerà con Giulia Stabile. L’esibizione delle due riceverà una standing ovation da tutto lo studio. Gli ospiti in studio saranno, Raoul Bova e Loredana Bertè; il primo è in onda in queste settimane con la nuova serie tv ‘Buongiorno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021) LEDEL SERALE DILadel serale di20, andrà in onda domani, sabato 17 Aprile alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. LEGGI ANCHE20, LA QUARTA. DE MARTINO CRITICATO: “DICO QUELLO CHE PENSO” UNASORPRENDENTE Anche in questa, Aka7even non riuscirà a vincere nemmeno una delle sfide che gli sono state lanciate. In studio inoltre, arriverà la figlia di Veronica Peparini che ballerà con Giulia Stabile. L’esibizione delle due riceverà una standing ovation da tutto lo studio. Gliin studio saranno, Raoul Bova e Loredana Bertè; il primo è in onda in queste settimane con la nuova serie tv ‘Buongiorno ...

Amici 20, quinta puntata del Serale: ospiti e anticipazioni Sabato 17 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 20. I ragazzi rimasti in gara sono dieci, cinque ballerini e cinque cantanti, divisi in tre squadre d ...

