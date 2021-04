Amici 20 | anticipazioni 17 aprile | Deddy e Martina a rischio eliminazione

(Di venerdì 16 aprile 2021) Continua senza sosta l’appuntamento del sabato con il serale di20, che domani andrà in onda in prima serata con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni. Nel corso del nuovo appuntamento ci saranno nuove manche e nuove sfide, che di fatto porteranno i telespettatori a scoprire il nome del nuovo eliminato. Scopriamo insieme qualche anticipazione sul nuovo appuntamento del talent condotto da Maria De Filippi.20,17: la quinta puntata Ledella puntata del Serale di20 che andrà in onda domani sera rivelano che Giulia ancora una volta si è porterà a casa il primo posto della classifica Tim, confermando così la sua leadership incontrastata. Per quanto riguarda la sfida tra allievi, invece ad avere la ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20 Serale Anticipazioni Quinta Puntata: Ecco l’Eliminato! - #Amici #Serale #Anticipazioni #Quinta - infoitcultura : Amici 2021, anticipazioni della quinta puntata del serale: chi viene eliminato - infoitcultura : Amici 2021 anticipazioni: Eliminato e ballottaggio incredibile! - infoitcultura : Amici 2021, anticipazioni quinta puntata: chi verrà eliminato - infoitcultura : Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Aka7even migliorato ma.. -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Leggi anche - >20,sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato Sono diversi anni, ormai, che Elena D'Amario è ritornata nella squadra dinelle ...Enula a Verissimo confessa: 'Dopoho avuto paura' Visto il grande successo chesta riscuotendo quest'anno Silvia Toffanin ha deciso di ospitare molti volti del talent ...alle...Condividi su Game of games, il programma condotto da Simona Ventura in prima serata su Rai 2 cambia collocazione. Dopo le tre puntate già andate in onda, delle sei previste, la Rete ha deciso di sosti ...Sabato 17 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Amici. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, è al giro di boa, infatti mancano soltanto quattro puntate di sfi ...