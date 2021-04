Alitalia, Raggi: Roma fa sentire la sua voce, senza divisioni politiche (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “E’ essenziale che Roma faccia sentire sua voce al di la’ delle divisioni politiche e delle impostazioni ideologiche. Roma ha bisogno di Alitalia. Facciamo un passo in avanti, oggi e’ necessario abbandonare ogni retorica”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dei lavori odierni dell’Assemblea Capitolina riunita in seduta speciale proprio per discutere della questione Alitalia. “Roma- ha aggiunto Raggi- e’ uno snodo vitale per passeggeri e merci e il Leoanrdo da Vinci e’ il principale hub d’Italia, che per il quarto anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento come miglior aeroporto europeo.” “Per questo non possiamo e vogliamo essere ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021)– “E’ essenziale chefacciasuaal di la’ dellee delle impostazioni ideologiche.ha bisogno di. Facciamo un passo in avanti, oggi e’ necessario abbandonare ogni retorica”. Cosi’ la sindaca di, Virginia, nel corso dei lavori odierni dell’Assemblea Capitolina riunita in seduta speciale proprio per discutere della questione. “- ha aggiunto- e’ uno snodo vitale per passeggeri e merci e il Leoanrdo da Vinci e’ il principale hub d’Italia, che per il quarto anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento come miglior aeroporto europeo.” “Per questo non possiamo e vogliamo essere ...

Advertising

maritacassan : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - corpieterranudm : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - RQuarantena : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - EREpifania : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - AlatiGiulio : @AndreaGiuricin @UGambini @ugoarrigo @EU_Competition @vestager @EUCourtPress @Andreas_Schwab @CarmenLembo1… -