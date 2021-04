Alitalia, Raggi: no ad un piano industriale limitato dall’esterno (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “Chiediamo che per Alitalia si metta in campo un piano industriale di grande respiro e si pensi all’incremento della flotta. E si diano certezze ai lavori. Con un piano industriale limitato dall’esterno e non adeguato alle esigenze dell’Italia e di Roma, con meno aerei e slot, signifca meno lavoro e lasciarsi sfuggire la gestione dei flussi, vitali per il turismo e la la ripresa economica”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dei lavori odierni dell’Assemblea capitolina riunita in seduta speciale proprio per discutere della questione Alitalia. Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “Chiediamo che persi metta in campo undi grande respiro e si pensi all’incremento della flotta. E si diano certezze ai lavori. Con une non adeguato alle esigenze dell’Italia e di Roma, con meno aerei e slot, signifca meno lavoro e lasciarsi sfuggire la gestione dei flussi, vitali per il turismo e la la ripresa economica”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel corso dei lavori odierni dell’Assemblea capitolina riunita in seduta speciale proprio per discutere della questione

Advertising

maritacassan : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - corpieterranudm : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - RQuarantena : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - EREpifania : RT @radiosonar_net: i media mainstream non parlano della macelleria sociale in atto ad @Alitalia. Oggi la manifestazione e corteo spontaneo… - AlatiGiulio : @AndreaGiuricin @UGambini @ugoarrigo @EU_Competition @vestager @EUCourtPress @Andreas_Schwab @CarmenLembo1… -