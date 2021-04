Alitalia, nuova protesta ai Fori Imperiali (Di venerdì 16 aprile 2021) Non si fermano le proteste dei lavoratori Alitalia e del comparto aereo. Dopo la manifestazione di mercoledì, che ha portato davanti al Ministero dello Sviluppo economico centinaia di persone, oggi in via dei Fori Imperiali è andato in scena un nuovo sit-in promosso da Cub, Acc, Navaid e Usb. Il motivo è lo stesso: impedire il ridimensionamento di Alitalia. Il rischio concreto è che i dipendenti dell’ex compagnia di bandiera diminuiscano a quasi un quarto, passando a poco meno di 3.000 rispetto agli attuali 11.000. A essere tagliati saranno anche gli aerei, che passeranno a 45 contro gli attuali 104. Si prospetta una compagnia ‘Bonsai, che rischia così di lasciare a terra migliaia di lavoratori. Gli stessi che oggi, al centro di Roma, hanno fatto sentire la loro voce. Ai Fori Imperiali ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Non si fermano le proteste dei lavoratorie del comparto aereo. Dopo la manifestazione di mercoledì, che ha portato davanti al Ministero dello Sviluppo economico centinaia di persone, oggi in via deiè andato in scena un nuovo sit-in promosso da Cub, Acc, Navaid e Usb. Il motivo è lo stesso: impedire il ridimensionamento di. Il rischio concreto è che i dipendenti dell’ex compagnia di bandiera diminuiscano a quasi un quarto, passando a poco meno di 3.000 rispetto agli attuali 11.000. A essere tagliati saranno anche gli aerei, che passeranno a 45 contro gli attuali 104. Si prospetta una compagnia ‘Bonsai, che rischia così di lasciare a terra migliaia di lavoratori. Gli stessi che oggi, al centro di Roma, hanno fatto sentire la loro voce. Ai...

