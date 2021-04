Alessandra Mussolini appoggia la legge contro l’omotransfobia: “Basta discriminazioni” (Di venerdì 16 aprile 2021) Alessandra Mussolini: “Ddl Zan subito! Mai più discriminazioni” Alessandra Mussolini si schiera a favore del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. La ex parlamentare e personaggio televisivo, che ha militato sia in Alleanza Nazionale che in Forza Italia ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post di sostegno al Ddl che, soprattutto nelle ultime settimane, sta facendo molto discutere. “Subito la legge… Mai più discriminazioni!!!”, ha scritto Mussolini. E sui social è subito partita l’ironia: “Ti hanno rubato il telefono?”, si chiede qualcuno. Altri l’hanno soprannominata “compagna Mussolini”. Altri ancora ringraziano l’ultimo programma televisivo a cui ha partecipato. ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021): “Ddl Zan subito! Mai piùsi schiera a favore del disegno diZan. La ex parlamentare e personaggio televisivo, che ha militato sia in Alleanza Nazionale che in Forza Italia ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post di sostegno al Ddl che, soprattutto nelle ultime settimane, sta facendo molto discutere. “Subito la… Mai più!!!”, ha scritto. E sui social è subito partita l’ironia: “Ti hanno rubato il telefono?”, si chiede qualcuno. Altri l’hanno soprannominata “compagna”. Altri ancora ringraziano l’ultimo programma televisivo a cui ha partecipato. ...

