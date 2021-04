Al via i treni 'Covid - free' Roma - Milano: si sale solo con tampone negativo (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano - E' il giorno del debutto dei treni Covid - free di trenitalia. Il primo a partire è stato il Frecciarossa 9618 diretto a Milano, che ha lasciato alle 8:50 la stazione Termini di Roma. L'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021)- E' il giorno del debutto deiditalia. Il primo a partire è stato il Frecciarossa 9618 diretto a, che ha lasciato alle 8:50 la stazione Termini di. L'...

Advertising

robertozoppi68 : RT @FerrovieInfo: Via al servizio sperimentale sui #Frecciarossa. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenitalia #16aprile https://t.co… - FerrovieInfo : Via al servizio sperimentale sui #Frecciarossa. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenitalia #16aprile - SettenewsWeb : Al via da oggi, venerdì 16 aprile, i primi treni “Covid-tested” dalla stazione Centrale di Milano, in direzione Rom… - qn_giorno : Al via i treni '#Covid-free' #Roma-#Milano: si sale solo con tampone negativo - Italia_Notizie : Al via i treni «Covid-free» Roma-Milano Può partire solo chi è negativo al test -

Ultime Notizie dalla rete : via treni Treno "Covid - free" al via oggi sulla Roma - Milano I treni diventano 'Covid - free'. Oggi debutta l'iniziativa sperimentale delle Ferrovie dello Stato con una coppia di treni al giorno sulla Roma Termini - Milano Centrale, senza fermate. Potrà salire solo chi ha fatto un tampone negativo, o un test molecolare sempre con esito negativo. Il Frecciarossa parte la ...

Al via i treni 'Covid - free' Roma - Milano: si sale solo con tampone negativo I treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. Dopo la fase iniziale, l'iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni. ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...

Roma, a Termini il popolo del tampone gratis: più uomi che donne, pendolari e studenti Più uomini che donne, molti studenti ma anche persone oltre la cinquantina. C’è chi si ferma «per togliersi il pensiero» prima di prendere il treno per tornare a ...

diventano 'Covid - free'. Oggi debutta l'iniziativa sperimentale delle Ferrovie dello Stato con una coppia dial giorno sulla Roma Termini - Milano Centrale, senza fermate. Potrà salire solo chi ha fatto un tampone negativo, o un test molecolare sempre con esito negativo. Il Frecciarossa parte la ...viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. Dopo la fase iniziale, l'iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni. ...La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...Più uomini che donne, molti studenti ma anche persone oltre la cinquantina. C’è chi si ferma «per togliersi il pensiero» prima di prendere il treno per tornare a ...