Aidan e Carrie | li rivedremo ancora insieme John Corbett ha confermato che parteciperà all' attesissimo revival della serie

(Di venerdì 16 aprile 2021) 20 anni di Sex and the City guarda le foto Il ritorno di. Potremmo chiamarla così la notizia tanto attesa dai fan di Sex and the City: in un’intervista rilasciata a Page Sixha rivelato a che riprenderà il ruolo dell’ex fidanzato diBradshaw,Shaw, nell’televisiva andata in onda dal 1998 al 2004. Una dellepiù amatetv con quattro donne al centro ...

Advertising

martyinthewood : Ma spiegatemi come Carrie Bradshow abbia fatto a preferirire Mr. Big ad Aidan, cioè mai, sti cazzi! #sexandthecity -

Ultime Notizie dalla rete : Aidan Carrie

è stato uno degli interessi amorosi di, il più amato e ricordato dopo il famoso Mr. Big interpretato da Chris Noth . La notizia del suo coinvolgimento nel revival l'ha data lui stesso. "...Se John Corbett è stato trattato bene, lo stesso non si può dire del suo personaggio in Sex and the City , lo sfortunato designer di mobili, che(Sarah Jessica Parker) non solo tradisce ...Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie tradito e lasciato per Mr. Big, ricomparirà nel revival di Sex and the City, la conferma dall'attore John Corbett. Aidan farà ritorno nel revival di Sex and the Ci ...L'interprete di uno dei grandi amori di Carrie ha confermato che sarà presente in più episodi della nuova serie intitolata And Just Like That... .