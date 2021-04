Agente Hakimi: “Giuntoli fece di tutto per portare lui e Borja Mayoral a Napoli. In futuro perché no?” (Di venerdì 16 aprile 2021) Alejandro Caimano, Agente di Achraf Hakimi e Borja Mayoral, rispettivamente all’Inter e alla Roma, ha svelato un retroscena di mercato riguardante i suo assistito parlando a Calcio Napoli 24 live: “La carriera di Achraf? Ormai si conosce tutto di lui, è cresciuto nella cantera del Real Madrid prima di andare al Borussia Dortmund e poi all’Inter in base alla volontà di giocare da titolare. Il mancato trasferimento al Napoli? È vero, Cristiano Giuntoli è un grande direttore sportivo e prima del passaggio al Borussia Dortmund fece di tutto per portare in azzurro Hakimi e Borja Mayoral. Nel calcio può accadere di tutto, ma l’accordo non si ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Alejandro Caimano,di Achraf, rispettivamente all’Inter e alla Roma, ha svelato un retroscena di mercato riguardante i suo assistito parlando a Calcio24 live: “La carriera di Achraf? Ormai si conoscedi lui, è cresciuto nella cantera del Real Madrid prima di andare al Borussia Dortmund e poi all’Inter in base alla volontà di giocare da titolare. Il mancato trasferimento al? È vero, Cristianoè un grande direttore sportivo e prima del passaggio al Borussia Dortmunddiperin azzurro. Nel calcio può accadere di, ma l’accordo non si ...

Advertising

Glongari : #Lautaro Martinez sta trattando autonomamente il suo rinnovo con l’#Inter dopo la rottura con i suoi agenti. Per cu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: HAKIMI - L'agente: 'Giuntoli fece di tutto per portare a Napoli lui e Mayoral' - NCN_it : #HAKIMI, L'AGENTE: «#NAPOLI? #GIUNTOLI FECE DI TUTTO PER PRENDERLO» - offlazo : L’agente di hakimi parla troppo; male se seguisse anche lautaro - LuigiBevilacq17 : RT @_enz29: Ma le radio di Napoli perché intervistano in continuazione l’agente di Hakimi? -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Hakimi Agente Hakimi: "Giuntoli voleva portarlo al Napoli. In futuro..." L'agente di Achraf Hakimi ha parlato dell'esterno dell'Inter a Calcio Napoli 24 Live: le sue dichiarazioni Alejandro Caimano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell'esterno dell'Inter a Calcio Napoli ...

Napoli, Giuntoli aveva chiuso per due big di Roma e Inter ...rivelare un doppio clamoroso retroscena di mercato è l'agente Alejandro Camano , contattato dalla redazione di Calcionapoli24. Il procuratore di calciatori tra i suoi assistiti ha anche Achraf Hakimi ...

Agente Hakimi: «Giuntoli voleva portarlo al Napoli. In futuro…» L’agente di Achraf Hakimi ha parlato dell’esterno dell’Inter a Calcio Napoli 24 Live: le sue dichiarazioni Alejandro Caimano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell’esterno dell’Inter a Calcio Napol ...

L'agente di Hakimi e Mayoral rivela: "Giuntoli fece di tutto per portarli al Napoli" Il terzino e l'attaccante, entrambi ex Real Madrid, potevano diventare azzurri, come rivela l'agente Camano: "Il Napoli fece di tutto per averli".

L'di Achrafha parlato dell'esterno dell'Inter a Calcio Napoli 24 Live: le sue dichiarazioni Alejandro Caimano,di Achraf, ha parlato dell'esterno dell'Inter a Calcio Napoli ......rivelare un doppio clamoroso retroscena di mercato è l'Alejandro Camano , contattato dalla redazione di Calcionapoli24. Il procuratore di calciatori tra i suoi assistiti ha anche Achraf...L’agente di Achraf Hakimi ha parlato dell’esterno dell’Inter a Calcio Napoli 24 Live: le sue dichiarazioni Alejandro Caimano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell’esterno dell’Inter a Calcio Napol ...Il terzino e l'attaccante, entrambi ex Real Madrid, potevano diventare azzurri, come rivela l'agente Camano: "Il Napoli fece di tutto per averli".