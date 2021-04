Africa, Grandi (Unhcr): “Non bastano risposte militari, investire su istruzione e contrasto alla povertà” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Il Mozambico, come il Sahel, sono regioni che ci preoccupano. Osserviamo dinamiche simili: governi relativamente fragili, a cui si aggiunge una situazione pregressa e quasi strutturale di sottosviluppo. Per questo non basta una risposta improntata sulla sicurezza e il controllo militare: se non si fanno investimenti su istruzione, sviluppo e contrasto alla povertà il problema dell’insicurezza si ripresenterà”. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Il Mozambico, come il Sahel, sono regioni che ci preoccupano. Osserviamo dinamiche simili: governi relativamente fragili, a cui si aggiunge una situazione pregressa e quasi strutturale di sottosviluppo. Per questo non basta una risposta improntata sulla sicurezza e il controllo militare: se non si fanno investimenti su istruzione, sviluppo e contrasto alla povertà il problema dell’insicurezza si ripresenterà”.

