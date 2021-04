Afghanistan | è finita come in Vietnam

Advertising

AdriMCMLXI : RT @francofontana43: “Afghanistan, è finita una guerra iniziata con false motivazioni” Intervista a Gino Strada Il Fatto - OPaiano : RT @francofontana43: “Afghanistan, è finita una guerra iniziata con false motivazioni” Intervista a Gino Strada Il Fatto - alberto_pilotto : RT @francofontana43: “Afghanistan, è finita una guerra iniziata con false motivazioni” Intervista a Gino Strada Il Fatto - MMastrantuono : RT @francofontana43: “Afghanistan, è finita una guerra iniziata con false motivazioni” Intervista a Gino Strada Il Fatto - Ninamimi85 : RT @francofontana43: “Afghanistan, è finita una guerra iniziata con false motivazioni” Intervista a Gino Strada Il Fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan finita

Gli Stati Uniti avevano subito un attacco devastante per mano di Al Qaeda basata in. E un attacco a uno dei suoi membri " recita l'articolo 5 dello Statuto " va considerato un attacco all'...Da giornalista, ricordo i miei tanti mesi di lavoro in, da quel 12 settembre 2001 in ... e non potevamo non pensare a come quella guerra sarebbe, a quando i reperti bellici che ...Sette secoli dopo i Vespri (siciliani) un’altra guerra dei vent’anni arriverà a conclusione. Quella in Afghanistan. E la cosa ci riguarda ancora perché in quel lontano ottobre 2001 gli italiani erano ...Mission accomplished? Niente affatto. Vent’anni fa a Kabul c’erano i talebani. Ci sono e ci saranno ancora. Improbabile, anzi impossibile che l’attuale finzione di democrazia riesca a sopravvivere. Ne ...