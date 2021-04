Affonda barcone al largo della Tunisia, morti 41 migranti (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora morti. Vite spezzate dal mare in tempesta, il barcone che incamera acqua, uomini e donne annegati. Quarantuno cadaveri. Galleggiavano, quando l’equipaggio di due pescherecci e i guardacoste tunisini li hanno recuperati. Non si sa se altri siano finiti negli abissi. Tre soltanto i superstiti di questo naufragio, avvenuto al largo di Sidi Mansour: due donne e un uomo. Sono africani, Guinea e Costa D’Avorio, i paesi d’origine. I magistrati di Tunisi hanno aperto un’inchiesta. Il barcone che si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora. Vite spezzate dal mare in tempesta, ilche incamera acqua, uomini e donne annegati. Quarantuno cadaveri. Galleggiavano, quando l’equipaggio di due pescherecci e i guardacoste tunisini li hanno recuperati. Non si sa se altri siano finiti negli abissi. Tre soltanto i superstiti di questo naufragio, avvenuto aldi Sidi Mansour: due donne e un uomo. Sono africani, Guinea e Costa D’Avorio, i paesi d’origine. I magistrati di Tunisi hanno aperto un’inchiesta. Ilche si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Affonda barcone Migranti, barcone affonda a largo della Tunisia: almeno 21 vittime L'incidente è avvenuto mentre l'imbarcazione si stava dirigendo verso l'isola italiana di Lampedusa. Almeno 21 migranti provenienti dall'Africa hanno perso la vita in seguito al rovesciamento della ...

Rimpatriate in Guatemala le salme di 16 migranti trucidati in Messico Migranti, barcone diretto verso Lampedusa affonda al largo della Tunisia: 14 morti Ricordiamo che ogni anno migliaia di persone dal Centro America e dal Messico fuggono dalla povertà e dalla violenza ...

Migranti: 34 morti, barcone si ribalta al largo di Gibuti. Lo conferma Oim La barca aveva lasciato lo Yemen con circa 60 migranti a bordo, secondo i sopravvissuti, ha aggiunto la fonte. – Trentaquattro migranti sono morti in seguito al ribaltamento della loro imbarcazione al ...

Si ribalta barcone, 34 migranti morti al largo di Gibuti GIBUTI 'La barca aveva lasciato lo Yemen con circa 60 migranti a bordo, secondo i sopravvissuti', ha aggiunto la fonte. Lo stretto di Bab elMandeb, che separa Gibuti dallo Yemen, è un punto di intenso traffi ...

