Affari cinesi durante il Covid? Indaghi il Parlamento Scrive Giammanco FI

formiche

(Di venerdì 16 aprile 2021) Come nel più classico gioco dell’oca, il mondo intero rischia di tornare ai nastri di partenza a causa dell’arroganza di Pechino. Forte del suo strapotere economico, la Repubblica popolare cinese ha candidamente ammesso che i suoi vaccini, dopo essere stati esportati in oltre 50 Paesi tra Africa, America Latina ed Europa, non funzionano. L’ammissione avviene dopo mesi di dubbi sull’efficacia dei sieri “made in China”. Un comportamento reticente e nebuloso, tipico del regime. Come non ricordare, infatti, i silenzi e ritardi che hanno caratterizzato le notizie sul-19. Il virus è stato, per mesi, nascosto al mondo intero e i medici che hanno provato a parlarne sono stati perseguitati e prontamente zittiti. Ora la storia si ripete. Le prime ombre sul vaccino cinese, avvolto dal mistero, iniziano a manifestarsi a gennaio, quando i brasiliani, pur in assenza di dati ...