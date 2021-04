“Addio maestro” Lutto nella cultura italiana | esplode bombola di ossigeno in casa | morto sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Si era alzato durante la notte per accendersi una sigaretta. Un’abitudine di vecchia data che lo aiutava quando il sonno prendeva un’altra direzione. Da un anno, per colpa di cronici problemi polmonari, era sottoposto aterapia domiciliaresuaa Collelongo, in provincia dell’Aquila, dove si era ritirato lasciando Roma, la sua città natale. Tutto si è verificato in pochi attimi. Non appena ha acceso l’accendino, laè esplosa. Inutile il tentativo dell’infermiera che lo accudiva e anche dei soccorsi da lei chiamati, che hanno provato invano a defibrillare il corpo. La moglie Miranda Gibilisco, era fuori per lavoro ma che è subito rientrata in Abruzzo dove oggi si terranno i funerali. Una cerimonia intima, come nello stile dell’artista, a cui parteciperanno la moglie, il figlio Massimo, la sua ...