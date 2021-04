Achille Lauro, l’album “Lauro” tra anima, musica e sogni (Di venerdì 16 aprile 2021) Torna Achille Lauro con il suo nuovo album, Lauro. Un album che sicuramente si differenzia dagli ultimi lavori in quanto contiene numerosi brani molto intimi, in cui emerge la vera essenza dell’artista. Ad anticiparne l’uscita i singoli Marilù e Solo Noi. l’album esprime appieno la dualità di Achille: da una parte i suoi tormenti interiori, dall’altra la sua continua sperimentazione e ricerca musicale.Un disco nato per caso, in periodo COVID-19, quando Achille ha avuto la necessità di buttare fuori tutte le sue emozioni più profonde e le varie sfaccettature della sua persona. Achille Lauro, l’album della “Generazione X” Lauro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Tornacon il suo nuovo album,. Un album che sicuramente si differenzia dagli ultimi lavori in quanto contiene numerosi brani molto intimi, in cui emerge la vera essenza dell’artista. Ad anticiparne l’uscita i singoli Marilù e Solo Noi.esprime appieno la dualità di: da una parte i suoi tormenti interiori, dall’altra la sua continua sperimentazione e ricercale.Un disco nato per caso, in periodo COVID-19, quandoha avuto la necessità di buttare fuori tutte le sue emozioni più profonde e le varie sfaccettature della sua persona.della “Generazione X”...

HuffPostItalia : Achille Lauro: 'Sanremo ha creduto in me. Mi piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo' - sippedsweetea : quando achille lauro in barrilete cosmico dice 'povero mondo sì ha subito due Bush' - Alwaysinmybooks : ascoltando l'album di achille lauro: a thread - DrApocalypse : #Lauro, ecco il nuovo disco di Achille - AUDIO - ZarOfHell : Lo dico da una vita. Il genere, tolta la connotazione fisica è un costrutto sociale orrido che si dovrebbe superare -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Achille Lauro, "Non imito Renato Zero. Vorrei sparire come Mina e lasciare solo la musica" Tre album - "Lauro" esce venerdì 16 aprile - e due Festival di Sanremo in 14 mesi. Achille Lauro non se la prende mai una pausa? "Posso anche non scrivere per 6 mesi e poi in 3 giorni, quando ho da dire e da dare, mi vengono tante canzoni. Ne avevo un centinaio pronte e con i side ...

Ivano Fossati, tutto per la musica Leggi anche Il grande inadattabile: Ivano Fossati racconta Morgan Achille Lauro: "Canto l'estrema periferia con parole che tutti possono capire" Di un uomo pubblico che sceglie di conservare un po' ...

Lupara bianca a Pachino, a giudizio il presunto autore dell’omicidio E' iniziato il processo al Tribunale di Siracusa nei confronti di Raffaele "Rabbiele" Forestieri, 40 anni, pachinese, indicato come l'autore dell'omicidio di Emanuele Nastasi, 34 anni, pachinese, il ...

Achille Lauro, «Non imito Renato Zero. Vorrei sparire come Mina e lasciare solo la musica» Esce «Lauro», il nuovo album del cantautore tra introspezione e sogno: «Tutto il disco è un manifesto femminista» ...

Tre album - "" esce venerdì 16 aprile - e due Festival di Sanremo in 14 mesi.non se la prende mai una pausa? "Posso anche non scrivere per 6 mesi e poi in 3 giorni, quando ho da dire e da dare, mi vengono tante canzoni. Ne avevo un centinaio pronte e con i side ...Leggi anche Il grande inadattabile: Ivano Fossati racconta Morgan: "Canto l'estrema periferia con parole che tutti possono capire" Di un uomo pubblico che sceglie di conservare un po' ...E' iniziato il processo al Tribunale di Siracusa nei confronti di Raffaele "Rabbiele" Forestieri, 40 anni, pachinese, indicato come l'autore dell'omicidio di Emanuele Nastasi, 34 anni, pachinese, il ...Esce «Lauro», il nuovo album del cantautore tra introspezione e sogno: «Tutto il disco è un manifesto femminista» ...