A New York un padre vuole sposare il proprio figlio. E fa richiesta al tribunale (Di venerdì 16 aprile 2021) New York, 16 apr — Un padre di famiglia newYorkese ha fatto ufficialmente richiesta al tribunale di Manhattan di poter sposare il proprio figlio, definendola una questione di "autonomia individuale". L'obbiettivo della causa è di far dichiarare «incostituzionali» le vigenti leggi federali sull'incesto. L'incesto è un reato di terzo grado secondo la legge di New York, punibile fino a quattro di reclusione: i matrimoni incestuosi sono considerati nulli e punibili con una sanzione e fino a sei mesi di carcere. Il padre vuole sposare il figlio e cancellare e leggi sull'incesto Lo riferisce il NYPost specificando che il padre, struggente d'amore per la ...

Ultime Notizie dalla rete : New York Petrolio: in rialzo a New York a 63,54 dollari Quotazioni in rialzo a New York per il petrolio, scambiato a 63,54 dollari al barile (+0,13%)..

Uganda: governo Usa, voto elezioni presidenziali non è stato 'libero né equo' New York, 16 apr 16:42 - Il governo degli Stati Uniti ha imposto restrizioni sui visti ai funzionari del governo dell'Uganda accusati di aver "minato la democrazia"...

L'amica geniale, Luchetti 'Elena e Lila mi ricordano mia madre' "Lila e Elena sono entrambe mia madre": lo ha detto a "Variety" Daniele Luchetti, che sta girando "Storia di chi fugge e chi resta", la terza stagione della serie di Hbo-Rai "L'amica geniale" tratta d ...

Il grande addio di Sam Wasson Roman Polanski, il geniale regista che aveva stregato la Mecca del cinema con le torbide ossessioni di Rosemary’s Baby e che stava cercando di elaborare il lutto per la tragica morte di sua moglie, Sh ...

