A maggio torna la zona gialla? Ecco il calendario di Draghi per le riaperture (Di venerdì 16 aprile 2021) zona gialla, a maggio ci saranno graduali riaperture: Ecco il calendario studiato dal governo Draghi per riprendere le attività senza eccessivi rischi. Se per aprile zona gialla dovrebbe restare solo un ricordo, salvo clamorosi colpi di scena, maggio dovrebbe essere il mese delle graduali riaperture. Le due anime della maggioranza, quella degli aperturisti e dei rigoristi, potrebbero arrivare a un compromesso attraverso un calendario stilato dal governo Draghi per garantire un ritorno alla normalità in maniera del tutto graduale e senza mettere a rischio la salute pubblica. Ecco cosa dovrebbe prevedere questo ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 16 aprile 2021), aci saranno gradualiilstudiato dal governoper riprendere le attività senza eccessivi rischi. Se per apriledovrebbe restare solo un ricordo, salvo clamorosi colpi di scena,dovrebbe essere il mese delle graduali. Le due anime dellaranza, quella degli aperturisti e dei rigoristi, potrebbero arrivare a un compromesso attraverso unstilato dal governoper garantire un ritorno alla normalità in maniera del tutto graduale e senza mettere a rischio la salute pubblica.cosa dovrebbe prevedere questo ...

Advertising

omissis : RT @dddopen: Save the Date: il 28 maggio torna DDD Open Space! A breve l'annuncio ufficiale e il link all'evento. Siete pronti @ziobrando… - FcInterNewsit : Derby Run Official il 15-16 maggio, torna la manifestazione in favore della Fondazione Pupi - GenteVeneta : Jesolo, dal 1° maggio, nei week-end, torna la sosta a pagamento - Tecnobarbaro : RT @GenovaEventi: A maggio torna l’appuntamento con i Rolli Days! Dai Palazzi dei Rolli alle Ville delle famiglie genovesi il viaggio nella… - _sogni_appesi : Per i primi di maggio fratello torna a casa sua. Si sente un po' meglio e vuole provare a tornare a casa. Già mi ma… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio torna Covid, la variante indiana cresce in Gran Bretagna: cos'è e quanti casi ci sono in Italia Vaccini e riaperture Spostamenti fra regioni gialle dal 1° maggio e ristoranti aperti in zona rossa: le ipotesi La zona gialla torna a maggio: "gradualità" è la parola chiave Remuzzi: "I casi di ...

Israele torna alla normalità: mascherine non più obbligatorie, il 70% della popolazione immunizzata Dal 23 maggio potranno entrare i turisti che dimostreranno di essere stati vaccinati o guariti e saranno ammessi solo in gruppo. I turisti dovranno sottoporsi a un tampone molecolare e a un test ...

La Cinquecento, torna la grande vela offshore Non si sono ancora spenti gli echi de La Ottanta da record, che per il Circolo Nautico Santa Margherita è già ora di mettere la prua verso i due appuntamenti più attesi della vela offshore adriatica.

Jesolo, dal 1° maggio, nei week-end, torna la sosta a pagamento Stabilite le date per la riapertura della sosta a pagamento sui parcheggi a righe blu. L’amministrazione ha condiviso con Jtaca la linea di un avvio graduale, anche in ragione della situazione legata ...

Vaccini e riaperture Spostamenti fra regioni gialle dal 1°e ristoranti aperti in zona rossa: le ipotesi La zona gialla: "gradualità" è la parola chiave Remuzzi: "I casi di ...Dal 23potranno entrare i turisti che dimostreranno di essere stati vaccinati o guariti e saranno ammessi solo in gruppo. I turisti dovranno sottoporsi a un tampone molecolare e a un test ...Non si sono ancora spenti gli echi de La Ottanta da record, che per il Circolo Nautico Santa Margherita è già ora di mettere la prua verso i due appuntamenti più attesi della vela offshore adriatica.Stabilite le date per la riapertura della sosta a pagamento sui parcheggi a righe blu. L’amministrazione ha condiviso con Jtaca la linea di un avvio graduale, anche in ragione della situazione legata ...