A giorni il lancio del Samsung Galaxy M42 | batteria top e 5G

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) C’è un medio-gamma che sta particolarmente facendo discutere in questo momento: parliamo delM42, che vede nellada 6000mAh il suo maggiore punto di forza. Il device debutterà il prossimo 28 aprile, ma purtroppo ancora non possiamo dirvi a quale prezzo sarà venduto (il cartellino dovrebbe essere compreso tra i 20 mila e le 25 mila rupie indiane, corrispondenti ad un ventaglio compreso tra i 223 ed i 279 euro al cambio attuale). Non escludiamo il fatto che il colosso di Suel possa decidere di mettere in vendita iM42 anche in versione internazionale in altri mercati, anche se è ancora presto per dirlo. Non sono tante le specifiche tecniche confermate, tra cui il processore Snapdragon 750G, in grado di supportare le reti 5G. La fotocamera principale del ...