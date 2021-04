A febbraio export in calo su base annua (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+1,4%) che per le esportazioni (+0,3%). L’incremento su base mensile dell’export è dovuto all’aumento delle vendite verso l’area Ue (+1,2%) mentre quelle verso i mercati extra Ue sono in diminuzione (-0,6%). Nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export segna un lieve incremento (+0,2%) mentre l’import cresce del 2,7%. A febbraio 2021, si registra una flessione su base annua dell’export del 4,4% (da -8,5% di gennaio) determinata dalla contrazione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-7,2%) sia, in misura minore, verso l’area Ue (-1,8%). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+1,4%) che per le esportazioni (+0,3%). L’incremento sumensile dell’è dovuto all’aumento delle vendite verso l’area Ue (+1,2%) mentre quelle verso i mercati extra Ue sono in diminuzione (-0,6%). Nel trimestre dicembre 2020-2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l’segna un lieve incremento (+0,2%) mentre l’import cresce del 2,7%. A2021, si registra una flessione sudell’del 4,4% (da -8,5% di gennaio) determinata dalla contrazione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-7,2%) sia, in misura minore, verso l’area Ue (-1,8%). ...

Ultime Notizie dalla rete : febbraio export Commercio estero, a febbraio export +0,3%, import +1,4%, saldo bilancia commerciale +4.754 milioni. Nel trimestre dicembre 2020 - febbraio 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l'export segna un lieve incremento (+0,2%) mentre l'import cresce del 2,7%. A febbraio 2021, si registra una flessione su ...

Il rimbalzo cinese non basta:freno extra - Ue per l'export dell'Italia Pur in presenza di una crescita del 54% di acquisti di made in Italy da parte di Pechino, a febbraio l'export tricolore non decolla. Su base congiunturale c'è un progresso di appena lo 0,3%, ...

Zona euro, import da GB si dimezza in 2 mesi post Brexit, export sostiene avanzo È quanto comunicato da Eurostat, i cui dati mostrano un calo del 47% su anno delle importazioni alla Ue dalla Gran Bretagna a 16,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-febbraio, mentre le esportazioni ...

La Cina torna a cercare cibo italiano: +130% di esportazioni in un anno I prodotti alimentari Made in Italy in Cina volano. Le esportazioni sono più che raddoppiate (+130%) con l’uscita del Gigante asiatico dalla pandemia con la ripresa del commercio, dell’economia e dell ...

