A che ora parla Mario Draghi: l’orario della conferenza stampa di oggi, 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) A che ora parla Mario Draghi in conferenza stampa oggi, venerdì 16 aprile 2021? Ve lo diciamo subito: il presidente del Consiglio interverrà in conferenza stampa intorno alle ore 15, subito dopo la cabina di regia con la maggioranza di Governo in programma per oggi alle ore 11. Il premier risponderà a tutte le domande dei giornalisti. In attesa della conferenza stampa di Mario Draghi di oggi (qui sopra a che ora inizia), prende forma il piano delle riaperture, previste per maggio, di bar, ristoranti, palestre e cinema. Se i dati relativi ai contagi da Coronavirus “sono questi io credo che già dalla prossima settimana ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) A che orain, venerdì 162021? Ve lo diciamo subito: il presidente del Consiglio interverrà inintorno alle ore 15, subito dopo la cabina di regia con la maggioranza di Governo in programma peralle ore 11. Il premier risponderà a tutte le domande dei giornalisti. In attesadidi(qui sopra a che ora inizia), prende forma il piano delle riaperture, previste per maggio, di bar, ristoranti, palestre e cinema. Se i dati relativi ai contagi da Coronavirus “sono questi io credo che già dalla prossima settimana ...

