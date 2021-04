A Casalecchio avvelena i genitori | morto il papà | la mamma gravissima

Advertising

Avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre , mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. È successo ieri sera a Ceretolo di(Bologna) e un 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un ...Un ragazzo di 19 anni ha entrambi i , uccidendo il e la è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L'omicidio è avvenuto a Cetrarolo, una frazione diin provincia di ed è stato il ragazzo stesso a costituirsi ai e ad indirizzare le forze dell'ordine nell'appartamento. Quando sono entrati, i sanitari hanno trovato l'uomo già privo di ...Avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre, mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. E’ successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio (Bologna) e un 19enne, che ...Un ragazzo di 19 anni ha avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre e la madre è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L'omicidio è avvenuto a Cetrarolo, ...