16 aprile | su 7 633 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuovi contagi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.633292con una percentuale di positività del 3,83%.inoltre 4.840 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali100 casi (2,07%). I decessi registrati14, a cui se ne aggiungono sette pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 così come quelli in altri reparti che risultano essere 416. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.579, con la seguente suddivisione territoriale: 758 a Trieste, 1.905 a Udine, 652 a Pordenone e 264 a Gorizia. I totalmente guariti ...

Advertising

AskdataCovid : #Covid 15 Aprile 2021 in Italia i defunti sono 380 mentre i nuovi casi sono 16.974. Il totale dei tamponi elaborati… - AntoChiera : #Coronavirus #Covid19 #Covid #Bollettino #Idatidioggi #MinisterodellaSalute #nuovicontagi #Tamponi #morti… - APistoiese : marliana. SR 633 MAMMIANESE MARLIANESE, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO Da lunedì 12 aprile fino al termine dei l… - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #15aprile - infoitsalute : Bollettino Covid Italia, oggi 16.974 contagi su 319.633 tamponi e 380 morti: i dati di giovedì 15 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 633

... giovedì 152021, si sono registrati 16.974 nuovi positivi e 380 morti. Ieri c'erano stati 16.168 nuovi casi e 469 morti. In totale sono stati effettuati 319.tamponi (ieri erano stati 334.... rileggiamo il bollettino di ieri , quando i casi sono stati 16.974 a fronte di 319., per un ... Monitoraggio Iss 16: Indice RT 0.85/ Cinque regioni sopra la soglia critica Bene il numero dei ...In Friuli Venezia Giulia su 7.633 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 4.840 i test rapidi antigenici ...I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 (ieri erano 65) così come quelli in altri reparti che risultano essere 416 ...