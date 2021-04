16 aprile 2021, il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia: torna la zona gialla in Italia dal 26 aprile, quali regioni? (Di venerdì 16 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 16 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile e poi l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulla zona rossa e arancione nelle regioni: la Campania potrebbe tornare in arancione, la Sicilia rischia la zona rossa. Ieri c’erano 16.974 contagiati, 380 morti per Covid-19 e 21.220 guariti in Italia. Intanto dal 26 aprile torna la zona gialla in Italia nelle aree in cui i dati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildel ministero della Salute sulindi, venerdì 16, con i nuovi positivi nellesecondo i dati della Protezione Civile e poi l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sullarossa e arancione nelle: la Campania potrebbere in arancione, la Sicilia rischia larossa. Ieri c’erano 16.974 contagiati, 380 morti per Covid-19 e 21.220 guariti in. Intanto dal 26lainnelle aree in cui i dati ...

Advertising

VittorioSgarbi : Caro ministro Speranza, perché questa continua finzione? (Camera, 15 aprile 2021) - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Aprile: Fate la carità ai poveri condannati. Oggi Del Turco, domani tutti gl… - Agenzia_Ansa : La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di vaccini, con 50 milioni… - LaNotiziaTweet : 16 aprile 2021, il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia: torna la zona gialla in Italia dal 26 aprile, ecco… - PaolaTacconi : RT @petergomezblog: Riaperture, verso il giallo “rafforzato” dal 26 aprile: i ristoranti lavorano all’aperto fino a cena, sport e spettacol… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 2021 Cosa ha detto Draghi sulle riaperture Dal 26 aprile le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a ...

Covid, dal 26 aprile tornano zone gialle ma 'rafforzate' Sempre dal 26 aprile, via libera alla riapertura delle scuole in presenza, anche medie e superiori, tranne che nelle zone rosse. Inoltre, il coprifuoco in vigore alle 22, per il momento, non sarà ...

Covid, lo studio: senza misure di contenimento, i vaccini sono inutili Pubblicato su Nature Medicine un lavoro scientifico su vaccinazioni, varianti e strategie di contenimento del Covid-19 ...

Vado Ligure, riapre lo sportello Cup per le prenotazioni di visite ed esami Riprenderà lunedì 19 aprile il servizio prenotazione presso gli sportelli polifunzionali(sportelli CUP) di via alla Costa a Vado Ligure, direttamente gestiti da ASL 2. Il servizio era stato sospeso ne ...

Dal 26le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a ...Sempre dal 26, via libera alla riapertura delle scuole in presenza, anche medie e superiori, tranne che nelle zone rosse. Inoltre, il coprifuoco in vigore alle 22, per il momento, non sarà ...Pubblicato su Nature Medicine un lavoro scientifico su vaccinazioni, varianti e strategie di contenimento del Covid-19 ...Riprenderà lunedì 19 aprile il servizio prenotazione presso gli sportelli polifunzionali(sportelli CUP) di via alla Costa a Vado Ligure, direttamente gestiti da ASL 2. Il servizio era stato sospeso ne ...