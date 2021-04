13enne sparato e ucciso dalla polizia | spunta il video sui media americani

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono immagini strazianti quelle che arrivano da Chicago. Laha pubblicato ilin cui un agente haun colpo di pistola alAdam Toledo uccidendolo. Nel filmato, di pochi secondi, si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : 13enne sparato

Poliziotto spara adisarmato: le immagini del momento dello sparo Adam Toledo, secondo la ... ragazzo di 21 anni che secondo la versione della polizia avevapoco prima. Se Toledo avesse ...... due settimane fa, ha ucciso undi colore. Il video della telecamera di Eric Stillman, ... probabilmente, è accaduto la sera del 29 marzo? Adam Toledo era insieme ad un 21enne che ha...Il Civilian Office of Police Accountability ha diffuso il filmato che mostra il momento in cui un agente spara al 13enne ispanico Adam Toledo, ucciso la scorsa settimana a Chicago. Le immagini, molto ...La polizia di Chicago ha rilasciato un video che mostra gli istanti immediatamente precedenti e successivi al momento in cui un agente ha sparato e colpito a morte un ragazzo ispanico di 13 anni, Adam ...