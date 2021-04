1 minuto in Borsa 16 aprile 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Tele) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli (+1,20%). Le peggiori performance si registrano su Nexi, che ottiene -1,67%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +102 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1,3%, e il dato sul PIL in Cina, pari a 0,6%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. È previsto martedì dal Regno Unito l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ...