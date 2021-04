Zona gialla, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri quando riaprono: la bozza delle Regioni con le misure (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Riaperture, il calendario: prima i ristoranti, poi cultura e sport ... consentendo una parziale riapertura delle attività già prima del fatidico 30 aprile , ovvero il giorno in cui scade il decreto che vieta la zona gialla in tutto il Paese, anche laddove i dati lo ...

Coprifuoco via e sì a spostamenti tra Regioni a maggio: domani la road map del governo Arriva il giorno della verità. Domani, se i dati del report settimanale dell'epidemia 'saranno confortanti', 'verrà decisa la road map delle riaperture, della ripartenza', annunciano autorevoli fonti ...

Zona gialla, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri quando riaprono: la bozza delle Regioni con le misure Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano ...

Covid, Italia: la Campania verso la zona arancione, la Sicilia a rischia zona rossa Domani è prevista la consueta riunione della cabina di regia dell'Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute: la mappa del paese non sarà in ogni caso stravolta ...

