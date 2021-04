Zaki | Bellanova | “Vogliamo che sia cittadino italiano | non smetteremo di chiedere la sua liberazione”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “In aula al Senato ho votato convintamente la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick. E voglio ringraziare la senatrice Segre per aver scelto, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, di essere anche lei qui oggi con noi per condividere un momento e un voto così significativo. Questo giovane studente, imprigionato in modo iniquo per la sua battaglia a difesa dei diritti umani, è uno di noi. Arrivato in Italia per studiare e formarsi, un anno fa è stato arrestato nel suo Paese solamente perché chiedeva il rispetto di principi e valori che sono anche i nostri valori. Per questoche siae per questo nondila sua”. Così l’ex ministra dell’agricoltura, Teresa ...