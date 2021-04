Zaia vede Londra aperta e sbotta da Del Debbio: "Chi ci ha trascinato nell'abisso" | Video (Di giovedì 15 aprile 2021) "L'Europa ci ha trascinato negli abissi". Luca Zaia, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, guarda sconcertato le prime immagini provenienti dall'Inghilterra. L'inviato Mediaset a Londra mostra centinaia di giovani in strada, tra un pub e l'altro, a bere birra e chiacchierare allegramente senza mascherina. Un ritorno alla vita, "all'aperto", che fa masticare amaro il resto del continente europeo, ancora alle prese con centinaia di morti al giorno e terapie intensive al collasso. E soprattutto, a differenza di quanto accade extra-Ue in Paesi come la stessa Inghilterra, gli Stati Uniti e Israele, con campagna vaccinali a rilento. "Non è che Boris Johnson e gli inglesi sono dei matti, è che vaccinando si riapre", spiega Del Debbio. E il governatore del Veneto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) "L'Europa ci hanegli abissi". Luca, in collegamento con Paolo Dela Dritto e rovescio su Rete 4, guarda sconcertato le prime immagini provenienti dall'Inghilterra. L'inviato Mediaset amostra centinaia di giovani in strada, tra un pub e l'altro, a bere birra e chiacchierare allegramente senza mascherina. Un ritorno alla vita, "all'aperto", che fa masticare amaro il resto del continente europeo, ancora alle prese con centinaia di morti al giorno e terapie intensive al collasso. E soprattutto, a differenza di quanto accade extra-Ue in Paesi come la stessa Inghilterra, gli Stati Uniti e Israele, con campagna vaccinali a rilento. "Non è che Boris Johnson e gli inglesi sono dei matti, è che vaccinando si riapre", spiega Del. E il governatore del Veneto ...

