Zaia : Le vaccinazioni stabiliranno un Nuovo Ordine Mondiale. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà, meglio cercare di attrezzarci (Di giovedì 15 aprile 2021) “Dobbiamo esserne consapevoli. Sapere che le vaccinazioni stabiliranno un Nuovo Ordine Mondiale. piaccia o non piaccia, questa è la realtà: meglio cercare di attrezzarci”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia sul ‘Corriere della sera’. “Se tra qualche mese o anno, venissimo a sapere che qualche Paese i vaccini se li è procurati autonomamente, sarebbe la certificazione di essere stati, a esser buoni, distratti – dice Zaia parlando un ‘mercato parallelo’ dei vaccini – credo che abbiamo l’obbligo di chiarire se questo mercato parallelo esista o ci sia un mondo di millantatori. Dobbiamo capirlo. Se ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) “Dobbiamo esserne consapevoli. Sapere che leuno nonè ladi”. Così il governatore del Veneto Lucasul ‘Corriere della sera’. “Se tra qualche mese o anno, venissimo a sapere che qualche Paese i vaccini se li è procurati autonomamente, sarebbe la certificazione di essere stati, a esser buoni, distratti – diceparlando un ‘mercato parallelo’ dei vaccini – credo che abbiamo l’obbligo di chiarire se questo mercato parallelo esista o ci sia un mondo di millantatori. Dobbiamo capirlo. Se ...

Ultime Notizie dalla rete : Zaia vaccinazioni Rete4, nuovo appuntamento con 'Dritto e Rovescio' Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà ospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e Rovescio" stasera in prima serata, su Retequattro. ...alle categorie a cui dare la precedenza nelle vaccinazioni: ...

Zaia: 'Sui vaccini l'Ue è una zavorra, negli altri Paesi non c'è scarsità di dosi' "Un nuovo ordine mondiale" Le vaccinazioni stabiliranno un nuovo ordine mondiale. Zaia spiega: "Guardiamo il presidente Biden: appena eletto, non ha parlato di scudi spaziali bensì ha detto che la ...

L’accusa di Zaia: “C’è un mercato parallelo dei vaccini, Ue ci ha trascinato in abisso” Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lancia un’accusa sul tema dei vaccini anti-Covid: “C’è un mercato parallelo sui vaccini, inutile negare l’evidenza”. Ma le accuse di Zaia sono rivolte an ...

Centri di vaccinazione, Zaia ringrazia i volontari per il loro “prezioso lavoro” VENEZIA - "I centri di vaccinazione del Veneto non potrebbero funzionare, accogliendo migliaia di persone ogni giorno, senza il prezioso lavoro dei ...

